Beylikdüzü’nde sokak hayvanları için manifesto açıklandı

İstanbul Beylikdüzü’nde sokak hayvanları için hazırlanan manifesto açıklandı. O sırada programın gerçekleştiği salona girerek serbestçe gezinen Badem isimli sevimli köpek ise renkli görüntüler oluşturdu.

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde düzenlenen programda CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, PADOST Patili Dostlar Manifestosunu açıkladı. Programa Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel ve çok sayıda hayvansever katıldı. Öte yandan manifestonun açıklandığı sırada salona giren Badem isimli sevimli köpek, salonda serbestçe gezinerek renkli görüntüler oluşturdu. Badem’in salona rahatça girmesinin ardından CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık "Bir tek onun özgürlüğü var herhalde içeriye girmeye diğerleri cesaret edemedi diyerek" salondakileri gülümsetti.

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık programda yaptığı konuşmada, "Biz toplamda 4 bin 805 tane patili dostumuzun kısırlaştırılmasını yaptık. Tabiki takiplerini de sağlıyoruz. Her geçen gün artıyor bu hizmet çeşitliliğimiz. Rehabilitasyonlarını ve işaretlenmelerini sağladık. Her birinin de resimli kayıtlarının olduğunu biliyorum. Yaklaşık 5 bin 483 patili dostumuzun alındığı yere bırakılmasını sağladık. Yine 8 bin 545 patili dostumuzu da tedavi ettik. Bin 417 patili dostumuzun da sahiplendirilmesini sağladık. Bu rakamlar çok kıymetli. Obje gibi kedi köpeğin satışına karşı bir kişiyim. O zavallı hayvanlarımızın ne hale geldiğinin en yakın şahitleri sizlersiniz. 5 bin patili dostumuza barınak hizmeti verdik. Yaklaşık 522 adet kedi evi yaptık. Barınaklarda beyin ameliyatı dışında tüm ameliyatları yapabiliyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir rehabilitasyon merkezi oldu" diye konuştu.