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Beylikdüzü'nde şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 23:59 | Son Güncelleme

Bir sitenin bahçesinde ölü bulunan 76 yaşındaki kadının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir kadın sitenin bahçesinde ölü bulundu.

Büyükşehir Mahallesi'ndeki Büyükşehir Konutları'nın bahçesinde bir kadının yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 76 yaşındaki Sabahat Tekinay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis güvenlik şeridiyle kapattığı alanda çalışma yaptı. İlk incelemede vücudunda darp ve yara izi bulunmayan kadının kalp krizi geçirmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Tekinay'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Beylikdüzü Sabahat Tekinay şüpheli ölüm

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