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Beylikdüzü’nde tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 03:03 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde sanayi sitesinde bulunan tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı.

Beylikdüzü’nde sanayi sitesinde bulunan tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede üst katlara ulaşırken çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Olay, saat 01:00 sıralarında Beylikdüzü Beysan Sanayi Sitesi’nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil atölyesinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın üst katlara kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken atölyede büyük çaplı maddi hasar oluştu.

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