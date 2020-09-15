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Beylikdüzü’nde tır kazası kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 16:20 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde 3 tırın karıştığı bir kaza meydana geldi.

Beylikdüzü’nde 3 tırın karıştığı bir kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken kaza anı tırlardan birinin araç kamerasına yansıdı. Kazanın yaşandığı alan ise havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Ambarlı Liman Yolu’nda ilerleyen bir tır şoförü kontrolünü kaybederek yol kenarında park halindeki bir tıra çarptı. Arkadan gelen bir başka tırın şoförü de duramayarak, kaza yapan diğer tırlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ortada kalan tır sürücüsü aracında sıkışırken vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürerken kaza, olaya karışan tırlardan birinin araç kamerasına yansıdı. Öte yandan kazanın yaşandığı alan ise havadan drone ile görüntülendi.

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