Beylikdüzü'nde toprak altında kalan işçi kurtarılmaya çalışılıyor (1)

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) BEYLIKDÜZÜ'nde kazı çalışması sırasında toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma yapılıyor. Osmanlı Caddesi'nde bir site önünde kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İşçiyi kurtarma çalışması devam ediyor.
Antalya Valisi'nin sözleri yine tartışma yaratacak: Sigara içmek için çıkan varsa resimleyin
Gaziantep'te hareketlilik! Silahlı şahıs için operasyon başlatıldı
Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı
Bakan'dan önemli Kaşıkçı açıklaması: Kimseye ses kaydı vermedik
Korkulan oldu! En büyük savaş ekonomiyi çok kötü etkiledi
Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Muharrem İnce detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?
Uzmanlar uyarıyor! Dijital Ekranlarda Sinsi Tehlike: Mavi Işık
Google Haritalar uygulamasında e-şarj istasyonları da görülebilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum