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Beylikdüzü'nde toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 12:40 | Son Güncelleme

Bir sitenin yağmur suyu kanalı açma çalışması sırasında toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışması sürüyor

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir sitenin yağmur suyu kanalı açma çalışması sırasında bir işçi toprak altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir sitede yağmur suyu kanalı açma çalışması sırasında toprak kayması oldu.

Toprak altında kalan işçinin kurtarılması için bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

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