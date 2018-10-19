Beylikdüzü'nde toprak kayması

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir sitenin yağmur suyu kanalı açma çalışması sırasında bir işçi toprak altında kaldı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir sitede yağmur suyu kanalı açma çalışması sırasında toprak kayması oldu.
Toprak altında kalan işçinin kurtarılması için bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.
Okul kantininde bıçaklı kavga! 2 öğrenci yaralı
Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı
Adalet Bakanı'ndan Danıştay'ın 'Öğrenci andı' kararına sert tepki
Ünlü ismin katili yakalandı
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Muharrem İnce detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi: Yasa hala neyi bekliyor?
ABD helikopteri, uçak gemisinin üzerine düştü!
Macron'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici
Okuyucu Yorumları 0 yorum