Beylikdüzü'nde toprak kayması

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir sitenin yağmur suyu kanalı açma çalışması sırasında bir işçi toprak altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir sitede yağmur suyu kanalı açma çalışması sırasında toprak kayması oldu.

Toprak altında kalan işçinin kurtarılması için bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

