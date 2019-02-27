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Beylikdüzü'nde trafik kazası: 1'i ağır, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 09:22 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ, D-100 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki otomobile çarparak savruldu.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) BEYLİKDÜZÜ, D-100 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki otomobile çarparak savruldu. Otomobilin çarptığı araç ise yolda temizlik yapan belediye aracına çarparak durabildi. Kaza sonrası biri ağır 3 kişi yaralandı. BİR AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI Kaza Beylikdüzü, D-100 Karayolu Ankara istikametinde gece saat 02:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haramidere mevkii Ankara istikametinde seyir halinde giden 34 PA 1075 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önünde seyreden Barış Alataş'ın(22) kullandığı 34 HZ 7314 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek dururken, Alataş'ın otomobili de kontrolden çıkarak önünde seyreden İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait temizlik aracına çarparak durabildi. Kaza sonrası ağır yaralanan Alataş, aracın içinde sıkışırken, diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralandı. İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI Temizlik ekipleri hemen aracından inerek durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Alataş'ı sıkıştığı araçtan kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada polis ekipleri de yolun 2 şeridini dubalarla kapatarak önlem aldı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Alataş sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri kazaya neden olan araçta bulunan 2 yaralı ile birlikte Alataş'a ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Alataş'ın, sağlık durumunun ciddiyetini korurken, kazaya neden olan araçta yaralanan 2 kişinin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası itfaiye ekipleri araçlarda bir süre inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller ile temizlik aracı olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı şeritleri tekrar açtı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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