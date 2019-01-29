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Beylikdüzü’nde ücretsiz sağlık hizmetleri beğeni topluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 22:37 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediyesi’nin ücretsiz sağlık hizmetleri vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

Beylikdüzü Belediyesi’nin ücretsiz sağlık hizmetleri vatandaşların büyük beğenisini topluyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından yürütülen sağlık hizmetlerinden, 2014-2018 yılları arasında 118 bin 727 kişi faydalandı; müdürlüğe başvuran vatandaşlara toplamda 493 bin 190 hizmet sağlandı.
Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün Hasta Nakil Ambulansından, Engelli Nakil Aracına, Evde Bakım Hizmetinden, Fizyoterapi ve sağlıklı beslenmeye uzanan geniş yelpazede sunduğu sağlık hizmetlerinden 2014-2018 yılları arasında, 118 bin 727 vatandaş ücretsiz olarak faydalandı.
En Çok Talep Koruyucu Sağlık ve Evde Bakım Hizmetlerine
Beylikdüzü Belediyesi’nin sağlık hizmetlerini ve projelerini bünyesinde toplayan Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşturduğu hizmetler arasında Koruyucu Sağlık, Evde Bakım ile Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri, vatandaşların en çok ilgi gösterdiği hizmetler olarak ilk üç sırada yer alıyor. 2014-2018 yılları arasında, Müdürlüğün Koruyucu Sağlık Hizmetleri kapsamında, 46 bin 288 kişiye, 51 bin 205 hizmet verildi. Evde Bakım Hizmeti ile yaşlı, yatağa bağımlı, ihtiyaç sahibi 15 bin 733 vatandaşa, 44 bin 30 hizmet verilirken Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinden 19 bin 772 vatandaş yararlandı. Aynı yıllar arasında; Engelli Rehabilitasyon Hizmetlerinden 80 bin 65 kişi, Fizyoterapi Hizmetlerinden 70 bin 84 kişi, Beslenme ve Diyet Hizmetlerinden 12 bin 286 kişi, Hasta Nakil Ambulansı ve Nakil Aracı Hizmetinden ise 5 bin 844 kişi faydalandı. Psikolojik Danışmanlık Hizmetinden 370 kişi faydalanırken 333 kişi ise Konuşma Terapisi Hizmeti aldı. Müdürlük ayrıca 2 bin 412 kişinin Defin işlemlerini gerçekleştirdi.

Beylikdüzü’nde ücretsiz sağlık hizmetleri beğeni topluyor

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