Beylikdüzü’nde yabancı plakalı bir tır üzerinde bulunan ve üzerinde yazılar olan bir bavul polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken tedbir amaçlı bomba imha uzmanı bölgeye çağrıldı.
Beylikdüzü’nde yabancı plakalı bir tır üzerinde bulunan ve üzerinde yazılar olan bir bavul polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken tedbir amaçlı bomba imha uzmanı bölgeye çağrıldı.
Beylikdüzü’nde yabancı plakalı bir tır üzerinde bulunan ve üzerinde yazılar olan bir bavul polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken tedbir amaçlı bomba imha uzmanı bölgeye çağrıldı.