Beylikdüzü’ndeki bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı

“Beylikdüzü’nde dayanışma ve yardımlaşma duygumuz üst seviyede “

Bayramların, bir ve beraber olmanın anlamının hissedildiği en özel günler olduğunu söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Kurban Bayramımızı en üst düzeyde dayanışma ve yardımlaşma duygularıyla geçirmekteyiz. Beylikdüzü Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımıza, Kurban Bayramı’nın en iyi şekilde, en huzurla geçeceği ortamları sunmaya gayret ediyoruz” dedi.

Konuşmasında, Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur’a görev süresi boyunca, yapıcı ve uzlaştırıcı bir tavır sergilediği için teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü kenti, sizden alacaklı değil, borçlu kaymakamım. Devlet adamlığının ne demek olduğunu her ortamda gösterdiniz. Ben, sizinle çalışmış olmanın mutluluğu içerisindeyim. Her zaman için Beylikdüzü’nde bir eviniz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Her zaman bizim başımızın üstünde yeriniz var” şeklinde konuştu.