Beylikdüzü’ndeki cinayetin detayları ortaya çıktı

Beylikdüzü’nde eşi Özlem Ergül’ü öldürüp kayınbabasını ağır yaralayan Ali Ekber Ergül olay yerinde intihar etmişti. Olay sonrası Ergül çiftinin cenazeleri aynı araca konulup morga kaldırıldı. Özlem Ergül’ün bir süre önce boşanmak için avukat ile görüştüğü öğrenilirken, kadının arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Büyükşehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 12 yıldır evli olan Ali Ekber Ergül ve Özlem Ergül’ün O.E. ve E.E. isminde biri erkek diğeri kız iki çocuğu bulunuyor. 14 katlı binanın 5’inci katında oturan çiftin evine Özlem Ergül’ün babası Adıgüzel Altun ziyarete geldi. Ali Ekber Ergül çocuklarını ise bir yakını ile parka götürdü. Ardından evine çıkan Ergül, apartmanda daire kapısının önünde eşi ve kayınpederi ile bir süre tartıştı. Ali Ekber Ergül yanındaki silah ile önce kayınbabasını, ardından kendisinden boşanmak isteyen karısını vurdu. Ali Ekber Ergül daha sonra ise olay yerinde intihar etti. Olay sırasında orada bulunduğu öğrenilen kayınbirader ise yangın merdiveninden kaçarak bir arka sokakta bulunan karakola sığındı. Kayınbaba Adıgüzel Altun ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler olay yerinde inceleme yaparken konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ergül çiftinin cenazeleri aynı araca konularak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin incelemesi devam ederken, apartman görevlisi ise Ergül çiftinin bildikleri bir sorununun olmadığını söyledi.