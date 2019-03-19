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Beylikdüzü’ndeki çocuklar da seçim havasına girdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 17:31 | Son Güncelleme

 BEYLİKDÜZÜ Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi’nin yönetim kadrosu Belediye Meclis salonunda yapılan oylama ile belirlendi.

Beylikdüzü’ndeki çocuklar da seçim havasına girdi

İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi’nin yönetim kadrosu Belediye Meclis salonunda yapılan oylama ile belirlendi.

Yaşları 9 ile 14 arasında değişen çocukların katılımıyla gerçekleşen oylamada; eşit oy alan 2 başkan ve 2 başkan yardımcısı seçildi. Başkanlar; Suzan Rüya Balcık ve İlker Murat Kara, Başkan Yardımcıları; Alara Deniz Doğru ve Öykü Atay oylama sonrasında arkadaşlarına teşekkür ederek, Beylikdüzü’nde yaşayan tüm çocukların sesi olacaklarını belirtti.

Beylikdüzü’nde yaşayan çocukların sesi olmak amacıyla oluşturulan 75 üyesi ve 6 çalışma komisyonu bulunan Çocuk Meclisi; Beylikdüzü’nde yaşayan çocukların kent yönetimine aktif katılması, çocuk dostu bir kentin oluşturulması ve Beylikdüzü kent yönetiminde çocuk temsiliyetinin arttırılmasını amaçlanarak yapıldı.

BEYLİKDÜZÜ NÜFUSUNUN YÜZDE 29’UNU ÇOCUKLAR OLUŞTURUYOR

TÜİK 2017 yılı verilerine göre Beylikdüzü nüfusunun yüzde 29’unu çocukların oluşturduğunu belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba, “Bir kentte çocukların yaşamını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen kararların alınma süreçlerinde çocukların söz hakkı olması büyük bir öneme sahip. Bu fikirden hareketle Beylikdüzü Belediyesi’nin sunmuş olduğu hizmetlerin çocuk gözünden değerlendirilmesi ve kentte çocuklar için yapılacak hizmetlerin çocuk bakış açısı ile değerlendirilmesi oldukça kıymetli” ifadelerini kullandı.

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