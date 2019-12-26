HABER
  4. Beylikdüzü'ndeki eğlence mekanında yabancı gruba feci dayak kamerada 

Beylikdüzü'ndeki eğlence mekanında yabancı gruba feci dayak kamerada 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 11:46 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ'nde özel güvenlik görevlilerin yabancı grubu dövmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Ersan SAN/İSTANBUL (DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde özel güvenlik görevlilerin yabancı grubu dövmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Beylikdüzü, Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında 5 Mayıs'ta meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, gece kulübünde eğlenen Afrika uyruklu grupla mekan sahibinin yakınları arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yabancı grup dışarıya çıkarılmak istendi. Bu sırada gruptakiler ile eğlence yerinin güvenlik görevlileri arasında gerginlik çıktı. 6 kişilik grup yaka paça dışarı çıkarılırken, güvenlik görevlisi merdivenlerde bekleyen gruptaki bir kişinin yüzüne tekme attı. Gruptakiler hızla kaçmaya çalışırken yakalanan 2 kişi içeriden sopalarla çıkan güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. 2 kişi tekme ve sopalarla feci şekilde dövüldü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
(FOTOĞRAF)

PARTNER Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!' Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!'
İlkokul mezunu vatandaş, Diyarbakır surlarının minyatürünü yapıyorİlkokul mezunu vatandaş, Diyarbakır surlarının minyatürünü yapıyor
54 yaşında okuma yazma öğrendi şimdi kitap yazacak54 yaşında okuma yazma öğrendi şimdi kitap yazacak
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu

19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da damda erkek cesedi bulundu

Hatay'da damda erkek cesedi bulundu

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınlar kontrol altına alındı

Karadeniz'deki yangınlara ilişkin flaş açıklama

MSB Twitter'dan paylaştı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor

MSB Twitter'dan paylaştı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor

Yılbaşı öncesi İstanbul'da sahte içki operasyonu

Yılbaşı öncesi İstanbul'da dev operasyon!

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu Prof. Dr. Fuat Alarçin’i görevden aldı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.