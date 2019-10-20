BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ ESKİ KOCA DEHŞETİ KAMERADA 

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)

Beylikdüzü'nde bir kişi eski eşinin de içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek kurşun yağdırdı. Olayda aracın içinde bulunan eski eşi ve doktor arkadaşı hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenleyen kişi ise aynı silahla intihar etti. Olay anı ise güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin Er 01 TU 330 plakalı otomobiliyle bir hafta önce boşandığı eski eşi Özlem Er'in yaşadığı sitenin önüne geldi. Burada bir süre bekleyen Sezgin Er, eski eşi Özlem Er' inde içinde bulunduğu doktor İbrahim Şilfeler'in kullandığı 34 AGL 137 plakalı otomobil sitenin önüne geldiğinde önünü kesti. Yanında bulunan silahla aracından inen Sezgin Er, Özlem Er ve arkadaşı Doktor İbrahim Şilfeler'in bulunduğu araca ateş açtı. Eski eşi ve doktor arkadaşını ağır yaralayan Er, aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Özlem Er'i çevredeki özel bir hastaneye, İbrahim Şilfeler'i ise Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sağlık ekipleri, Sezgin Er'in ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.