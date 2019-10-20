- Beylikdüzü'ndeki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde yakınlarının telefonuna mesaj gönderdikten sonra ulaşılamayan kişi yaşadığı evde, başından silahla vurulmuş halde bulundu. Mühendisin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayı soruşturan polisin intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Olay Beylikdüzü Barış Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde 14 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, bir yıl önce eşinden ayrılan 27 yaşındaki Mert Eden dün gece saatlerinde yakınlarının telefonlarına mesaj attı. Mesajdan sonra Eden'den haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde yaşadığı eve geldi. Eve giren yakınları Eden'i silahla başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Mert Eden'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Eden'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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