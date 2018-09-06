Beylikdüzü'ndeki fabrika yangın

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Mermerciler Sanayi Sitesi'nde etiket üretiminin yapıldığı 6 katlı fabrikanın bodrum katında çıkan yangına, Beylikzüdü, Avcılar, Bakırköy, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Bahçelievler itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonucu söndürülürken soğutma çalışmalarına başlandı.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

