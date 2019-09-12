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BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ FECİ KAZA KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 18:22 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA Beylikdüzü'nde geçtiğimiz ay meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA
Beylikdüzü'nde geçtiğimiz ay meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yön tabelasına çarpma anı saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza,11 Ağustos günü saat 03.00 sıralarında, Beylikdüzü'nde Ankara istikametinde meydan geldi. Seyir halindeki otomobilin yön tabelasına çarpmasıyla meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Feci kazanın meydana geldiği anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobil, ana yol ile yan yolu ayıran beton kaldırıma çarparak havalanıyor. Ardından yön tabelasına fırlayarak çarpıp asılı kalıyor. O anlarda sürücünün, ön camdan yaklaşık 30 metre ileriye fırlayarak yan yola düştüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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- Kazaya ait güvenlik kamera görüntüsü
- Aracın beton kaldırıma vurup havalanması
- Aracın yön tabelasına vurup asılı kalması
- Sürücünün kaza sırasında ön camdan fırlaması
- Genel ve detaylar

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