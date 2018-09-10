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Beylikdüzü’ndeki festival esnafın yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 11:35 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’ndeki festival esnafın yüzünü güldürdü

İSTANBUL, (DHA) Beylikdüzü’ndeki festival esnafın yüzünü güldürdüBeylikdüzü’ndeki festival esnafın yüzünü güldürdüBeylikdüzü’ndeki festival esnafın yüzünü güldürdü

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