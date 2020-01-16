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  4. Beylikdüzü'ndeki gaspçıların kaçış anı kamerada

Beylikdüzü'ndeki gaspçıların kaçış anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ'nde bir kişiyi gasp ederek 2300 lirasına alarak kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemesiyle yakalandı.

Ali ABLAY, İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde bir kişiyi gasp ederek 2300 lirasına alarak kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemesiyle yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 pala ve 22 mermi ele geçirildi. Gaspçıların kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükşehir Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde geçtiğimiz cumartesi günü saat 04.00 sıralarında 2 şüphelinin bir kişinin 2300 lirasını gasp etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayın yaşandığı cadde üzerideki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin olay yerinden bir araca binerek kaçtıklarını belirlerken, aracın kiralık olduğu tespit edildi. Şüphelilerin Hüseyin Can T.(21) , Ozan U.(19), Seyfettin Buray S.(22), Alperen A. (21) ve Sezer D. (21) isimli kişiler olduğunu belirleyen polis, şüphelileri 8 Ocak günü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, pompalı tüfek, 2 pala ve 22 mermi ele geçirildi.

Hüseyin Can T. isimli şüphelinin aracı kiraladığı belirlenirken, olay günü Sezer D.'nin Alperen A.'yı arayıp araçla birlikte gelmesini ve acil bir konu olduğunu söylediği öğrenildi. Alperen A.'nın ise Hüseyin Can T.'den aldığı otomobille Ozan U. ile Seyfettin Buray S.'yi alarak olayın yaşandığı yere gittiği tespit edildi. Yakalanan şüpheliler Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Hüseyin Can T. adli makamlarca serbest bırakıldı. Sezer D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ozan U. , Alperen A. ve Seyfettin Buray S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

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