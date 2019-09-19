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BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ MOTOSİKLET HIRSIZLARI KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 12:56 | Son Güncelleme

  Beylikdüzü'nde motosikletli iki hırsız dakikalar içinde kilidini kırdıkları yaklaşık 20 bin liralık motosikleti çaldı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Şahin BOZKURT / İSTANBUL, (DHA)

Beylikdüzü'nde motosikletli iki hırsız dakikalar içinde kilidini kırdıkları yaklaşık 20 bin liralık motosikleti çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 5 Eylül'de Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan bir site önünde meydana geldi. Gece çalışan Faruk Emre Yıldırım motosikletiyle sabah saatlerinde evinin önüne geldi. Motosikletini site önüne park eden Yıldırım motosikletin disk kilidini de takarak evinde girdi. Bir süre sonra sitenin önüne motosikletle gelen iki şüpheliden biri motosikletin yanına geldi. Etrafı kolaçan eden şüpheliler motosikletin direksiyon kilidini ve ardından disk kilidini kırarak motosikleti hareket ettirdi. Yanından geçen bir araca da aldırış etmeyen hırsızlar motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 20 bin lira değerinde motosikleti çalınan Yıldırım polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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