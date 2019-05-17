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Beylikdüzü'ndeki SPA hırsızı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 11:00 | Son Güncelleme

BEYLÜKDÜZÜ'nde otelin SPA merkezlerine sözde masaj yaptırmak için giderek, soyunma odalarında bulunan kabinleri soyan 1 kişi polis tarafından yakalandı.

Beylikdüzü'ndeki SPA hırsızı yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)- BEYLÜKDÜZÜ'nde otelin SPA merkezlerine sözde masaj yaptırmak için giderek, soyunma odalarında bulunan kabinleri soyan 1 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önceden hırsızlık ve uyuşturucu madde satın almak suçundan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay Beylikdüzü'nde geçtiğimiz salı günü meydana geldi. Otelde müşteri olarak bulunan H.T.'nin, otelin SPA merkezine girdiğinde soyunma kabininde bıraktığı eşyalar çalındı. H.T. durumu otel yönetimine ve polise haber verdi. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlığı yapan kişinin önce eşkalini belirledi. Yapılan incelemede şüphelinin daha önceden poliste kaydı olan Ömer R. olduğu tespit edildi. Şüpheli otelden ayrılmaya fırsat bulamadan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüphelinin müşteri gibi otele girdiği, soyunma kabinlerini kontrol ederek bırakılan eşyaları çaldığı tespit edildi. Daha önceden hırsızlık, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından poliste kaydı bulunan şüpheli işlemlerinin bitmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

(FOTOĞRAFLI)

Beylikdüzü'ndeki SPA hırsızı yakalandıBeylikdüzü'ndeki SPA hırsızı yakalandıBeylikdüzü'ndeki SPA hırsızı yakalandıBeylikdüzü'ndeki SPA hırsızı yakalandı

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