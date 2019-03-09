İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Artık Beylikdüzü'ne metroyu getirme zamanı geldi değil mi? Yenikapı-Sefaköy-TÜYAP hattı Beylikdüzü'nden de geçiyor. Hayırlı olsun." dedi.

Yıldırım, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık'ın proje tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Yıldırım, Beylikdüzü'nün İstanbul'un en genç ilçelerinden olduğunu, çok hızlı büyüdüğünü ve potansiyelinin büyük olduğunu aktararak, "Amacımız, milletimizin gülen yüzünü görmek, yaşam kalitesini artırmak. Bunun için daha çok çalışacağız. Artık Beylikdüzü'ne metroyu getirme zamanı geldi değil mi? Yenikapı-Sefaköy-TÜYAP hattı Beylikdüzü'nden de geçiyor. Hayırlı olsun. TÜYAP 'ta bir aktarma merkezi kuracağız. 15 yıllık geçmişimize bakıp, neyi yapıp yapamayacağımızı daha iyi anlayacaksınız." diye konuştu.

Beylikdüzü'nde yeşil koridorlar oluşturacaklarını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu yeşil koridorlarla birlikte mavi ile yeşili buluşturacağız. Burayı yeşil bir ilçe haline getirmek için çok güzel projelerimiz var. İstanbul'un derelerinin hepsini yeniden ihya ediyoruz, böylece Marmara'yı Kuzey Ormanları ile birleştiriyoruz. 500 bin metrekareden daha fazla yeşil alanı Beylikdüzü'ne kavuşturmuş oluyoruz. Her şey çok daha güzel olacak. 16 yıl boyunca Türkiye'nin her köşesine hizmet ve yollar götürdük. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Ancak yolları böleriz de ülkeyi böldürmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Farklarımız bizim zenginliğimizdir. İstanbul hoşgörünün, kardeşliğin, huzurun başkenti olacak. İstanbul bir dünya şehri. İstanbul, Avrupa'nın 13. büyük şehri."