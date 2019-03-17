HABER

Beylikdüzü’ne yeni mağaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 14:11 | Son Güncelleme

Türkiye’nin teknoloji perakendecisi Teknosa, İstanbul’daki yeni mağazasını Beylikdüzü Migros AVM’de açtı.

Beylikdüzü’ne yeni mağaza

Türkiye’nin teknoloji perakendecisi Teknosa, İstanbul’daki yeni mağazasını Beylikdüzü Migros AVM’de açtı. Teknosa’nın yeni mağazası, Telekom’dan küçük ev aletlerine, TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar son teknoloji birçok ürünü tüketicilerle buluşturacak.
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, toplam 396 metrekarelik alana kurulu yeni mağazasını açılışa özel etkinlikler ve kampanyalarla Beylikdüzü Migros AVM’de açtı. Teknosa mağazasında; telefon, tablet gibi mobil cihazların yanı sıra bilgisayar, küçük ev aletleri ve aksesuarlardan oluşan ürün gamı, açılışa özel avantajlı fiyatlarla teknoloji severlerin beğenisine sunuluyor.
17-20 Mart tarihleri arasında Beylikdüzü Migros Teknosa mağazasında geçerli olacak açılış kampanyası kapsamında, seçili notebook ve tabletlerde yüzde 30’a varan, telefon modellerinde ise yüzde 20 oranında indirimler olacak. Belirli mikrodalga fırın, çay makinesi gibi küçük ev aletlerine ve elektrikli süpürgelere de 200 TL’ye varan indirimlerle sahip olunabilecek.
Açılışla birlikte İstanbul’daki mağaza sayısı 41’e, Türkiye’deki mağaza sayısı 203’e ulaşan Teknosa, çoklu kanalda kesintisiz hizmet anlayışı doğrultusunda hem mağazaları hem de online platformlarıyla teknolojiyi erişilebilir kılmaya devam edecek.

PARTNERUzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecekUzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecek
Fatih'te 2 evi soyan hırsızlar yakalandıFatih'te 2 evi soyan hırsızlar yakalandı
50 yaşından sonra tanıştığı bisikletle yarıştan yarışa koşuyor50 yaşından sonra tanıştığı bisikletle yarıştan yarışa koşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lüks sitede dehşet! İki sevgili bu halde bulundu

Lüks sitede dehşet! İki sevgili bu halde bulundu

Mart ayında deniz keyfi yaptılar

Mart ayında deniz keyfi yaptılar

Baharın gelişiyle asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Baharın gelişiyle asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart mesajı

Erdoğan’dan 18 Mart mesajı!

Silivri'de define faciası! 2 kişi göçük altında kaldı

Silivri'de define faciası! 2 kişi göçük altında kaldı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.