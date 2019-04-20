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Beylikdüzü’nün kırlangıçları şehitler için pedal çevirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 13:31 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü "Şehitlere Saygı Turu" kapsamında 4’üncü kez yola çıktı.

Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü "Şehitlere Saygı Turu" kapsamında 4’üncü kez yola çıktı. İki gün boyunca Çanakkale’nin aziz şehitleri için pedal çevirecek olan ekip, 326 kilometrelik yolculuğun startını her yıl olduğu gibi bu yıl da Beylikdüzü Belediye Binası önünden yaptı.
Beylikdüzü Belediyesi ile ortak çabayla başarılı projelere imza atan Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü, "Şehitlere Saygı Turu" kapsamında Çanakkale Şehitleri için yola çıktı. Çanakkale’ye kadar aziz şehitlerin ruhu için pedal çevirecek olan ekip, başlangıcı her sene olduğu gibi Beylikdüzü Belediyesi Binası önünden yaptı. Belediye binası önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi 2’nci Başkan Vekili Müslüm Akülker ve Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü Başkanı Haluk Karataş bisikletçilere iyi yolculuklar dileyerek uğurladı. Ekibin 326 kilometrelik yolculuğu Silivri, Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Keşan ve Gelibolu’nun ardından 21 Nisan Pazar günü Çanakkale Şehitlik Abidesi’nde son bulacak.

Ekip coşkuyla uğurlandı
Şehitlere Saygı Turu için yola çıkan ekibi Beylikdüzü Belediye Binası önünden uğurlayan Beylikdüzü Belediyesi 2’nci Başkan Vekili Müslüm Akülker, "Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, başkanlarımız Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Murat Çalık’a teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz sürekli olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Allah’a emanet olun" ifadelerini kullandı.
Konuşmasında verilecek emeğin anlamına dikkat çeken Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Kulübü Başkanı Haluk Karataş ise, "Bu etkinliğimizde 4 yıldır en önemli destekçimiz Beylikdüzü Belediyesi’dir. Beylikdüzü Belediyesi’nin geçmiş dönem başkanı ve bugün İBB Başkanı olan Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve görevi devralan Sayın Beylikdüzü Belediye Başkanım Mehmet Murat Çalık’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Beylikdüzü’nün kırlangıçları şehitler için pedal çevirecek

Beylikdüzü’nün kırlangıçları şehitler için pedal çevirecek

Beylikdüzü’nün kırlangıçları şehitler için pedal çevirecek

Beylikdüzü’nün kırlangıçları şehitler için pedal çevirecek

Beylikdüzü’nün kırlangıçları şehitler için pedal çevirecek

Beylikdüzü’nün kırlangıçları şehitler için pedal çevirecek

Beylikdüzü’nün kırlangıçları şehitler için pedal çevirecek

Beylikdüzü’nün kırlangıçları şehitler için pedal çevirecek

Beylikdüzü’nün kırlangıçları şehitler için pedal çevirecek

Beylikdüzü’nün kırlangıçları şehitler için pedal çevirecek

Beylikdüzü’nün kırlangıçları şehitler için pedal çevirecek

Beylikdüzü’nün kırlangıçları şehitler için pedal çevirecek

Beylikdüzü’nün kırlangıçları şehitler için pedal çevirecek
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