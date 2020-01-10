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  4. Beylükdüzü'nde silahlı soygun! O anlar kamerada

Beylükdüzü'nde silahlı soygun! O anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 05:48 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde kuruyemiş deposuna giren yüzü kar maskeli ve silahlı 3 hırsız, içinde para bulunan çelik para kasasını çalarak kayıplara karıştı. Kapıdaki güvenlik görevlisini darp eden 3 hırsız kasayı otomobil bagajına koyduktan sonra olay yerinden silahla ateş ederek uzaklaştı. Kasanın çalınma anıda güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 02.30’da Beylikdüzü İlçesi Adnan Kahveci Mahallesi Hatay Caddesi’nde bulunan bir kuruyemiş deposu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobille gelen silahlı 3 hırsız, deponun kapısını kırmaya çalıştı. Bu sırada deponun alarmının çalması üzerine iş yerinin güvenlik görevlisi depoya geldi.

Yüzü kar maskeli ve silahlı 3 hırsız, güvenlik görevlisine silah doğrulttuktan sonra elinden darp ederek etkisiz hale getirdi. Hırsızlar daha sonra deponun kapısını açarak, ofise girdi. Ofis içine giren hırsızlar içinde bir miktar para bulunan çelik para kasasını alarak dışarı çıktı Hırsızlar daha sonra otomobilin bagajına kasayı yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Hırsızların, otomobil ile olay yerinden havaya silahla ateş ederek kaçtıkları öğrenildi.

Deponun güvenlik görevlisi daha sonra durumu polise ve iş yeri sahibine haber verdi. İhbarı alan polis ekipleri olay yerine gelerek çalışmalarda bulundu. Olay yerinde çalışma yapan polisler kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yüzü kar maskeli 3 hırsız önce otomobil ile depo önüne geliyorlar. 3 hırsız daha sonra depo kapısını levye ile zorlayarak içeri girmeye çalışıyor. İçeri girmeyi başaran hırsızlar, ofiste bulunan kasayı çalarak otomobilin bagajına koyuyor. Hırsızlar daha sonra otomobil ile kaçarak kayıplara karışıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü soygun

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