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Beylükdüzü’nde otluk alanda yangını söndürme çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 19:57 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Gürpınar Sahili’ndeki otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Beylükdüzü’nde otluk alanda yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Beylikdüzü Gürpınar Sahili’ndeki otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında 350 tane tavuk telef olurken, büyükbaş hayvanlar ise son anda kurtarıldı.

Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde bulunan otluk alanda saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek bütün alanı kaplayan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Ekipler yaptığı çalışmalarla yangının çevrede bulunan evlere sirayet etmesini engelledi. Söndürme çalışmaları süren yangında, 350 tane tavuk telef olurken, büyükbaş hayvanlar ise son anda kurtarıldı.

Yangın nedeniyle yaşadığı zararı anlatan İlyas Kaplaner, “Evdeki çocukların canını zor kurtardık, ondan sonra arkadan geldi ateş, hayvanları zor kurtardık, yem yandı, 650 saman yandı zararımız bu. Ahırımız yok hayvanlar nerede kalacak bilmiyorum” dedi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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