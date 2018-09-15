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BEYLÜKDÜZÜ'NDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 19:31 | Son Güncelleme

  Beylikdüzü'nde aracında silahlı saldırıya uğrayan Aslı Çağatay son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Şengüler YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)
Beylikdüzü'nde aracında silahlı saldırıya uğrayan Aslı Çağatay son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan olayda ağır yaralanan Aslı Çağatay, dün kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ak Parti Esenyurt eski meclis üyesi olduğu öğrenilen Aslı Çağatay için bugün ikindi vakti Avcılar Merkez Ulu Camii'nde tören düzenlendi. Törene başta Çağatay ailesi olmak üzere Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Adatepe, Ak Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'ndan çok sayıda partili ve Çağatay'ın tanıdıkları katıldı. Cami avlusunda Çağatay'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Daha sonra İkindi namazının ardından kılınan Cenaze Namazı ile Aslı Çağatay'ın cenazesi, Yakuplu aile mezarlığına defnedildi.

Görüntü dökümü
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-Aslı Çağatay'ın fotoğrafı
-Cenazenin camiye getirilişi
-Ailenin taziyeleri kabul etmesi
-Kılınan Cenaze namazı
-Cenazenin mezarlığa götürülmesi

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