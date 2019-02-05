Beymen 2018’de yüzde 42 büyüdü

İSTANBUL, (DHA) - BEYMEN, 2018 yılında gerçekleşen büyüme oranlarını açıkladı. Yüzde 42 büyüyerek 1,8 milyar lira ciroya ulaşan marka, sene içerisinde açtığı farklı konseptlerdeki mağazalar ile şube sayısını 90’a çıkardı.

Beymen’den yapılan açıklamaya göre 2018 yılında yüzde 42 büyüyen marka, yılı 1,8 milyar lira ciro ile kapattı. Ayrıca internet sitesindeki büyüme ise yüzde 44’lük bir oran ile gerçekleşti. 2018 yılında 38 milyon kez ziyaret edilen internet sitesine bilgisayardan erişim yüzde 16, mobil üzerinden ulaşım yüzde 64 ve uygulama üzerinden ulaşım ise yüzde 79 arttı. 2018 yılında toplam trafiğin yüzde 70'i, cironun yüzde 56'sı mobile cihazlardan geldi. Mobil uygulamadan gelen cironun payı ise yüzde 32'den yüzde 38,6'ya yükseldi.

90 MAĞAZAYA ULAŞTI

Yenilenen Beymen Panora mağazası nisan ayında hizmete sundu. Daha büyük bir metrekereye ulaşan Beymen Panora bünyesine kadın, erkek, ayakkabı- çanta, blender departmanlarına ek olarak kozmetik departmanını da eklendi. Haziran ayında Antalya Maxx Royal’de, kasım ayında ise Mersin Marina’da yeni mağaza açan marka, Aralık 2018 itibariyle multibrand mağazalar, Beymen Club’lar ve Beymen Monobrand Butikler ile toplam net 51 bin 323 metrekare’lik bir alanda 90 mağaza ile hizmet vermeye başladı.

2018 yılında, alışverişlerde kadınlar Valentino, Alexander McQueen, Saint Laurent, Celine ve Bottega Veneta’yı; erkekler ise Etro, Valentino, Tods, Alexander McQueen, Dolce&Gabbana ve Z Zegna’yı tercih ederken, Beymen’in kendi markaları Beymen Collection, Academia ve Beymen Club da ilk sıralarda yer aldı. Son yılların en hızlı büyüyen ve en çok yatırım yapılan kategorisi olan kozmetik kategorisinde Christian Dior, Burberry, Nars, Parfums de Marly, Creed ve Hermes öne çıkan markalar oldu.

TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Beymen’in yabancı turist cirosu 2018 yılında da yükselişini sürdürerek yüzde 133 büyüme ile 330 milyon liraya ulaştı. Turist satışlarının toplam Beymen cirosundaki payı ise yüzde 23 olarak açılandı. Ciro sıralamasında ilk sırada Çin gelirken, onu Suudi Arabistan, Kuveyt, Azerbaycan ve Katar takip etti. Zorlu Center, İstinye Park ve Nişantaşı’ndaki mağazalar en çok turist ağırlayan lokasyon oldu.

BEYMEN CLUB YÜZDE 44 BÜYÜDÜ

2018 yılında yüzde 44’lük net büyüme performansı gösteren Beymen Club, toplam 48 mağazaya ulaştı. Yıl boyunca İstanbul Maltepe Piazza, İstanbul İstmarina, Bodrum Midtown, İstanbul Palladium ve Ankara Atakule Beymen Club mağazalarının açılışları gerçekleştirildi.



