Beymen Club 2019 İlkbahar / Yaz sezonunu tanıttı

İSTANBUL, (DHA) - BEYMEN Club, 2019 İlkbahar / Yaz sezonu için ortaya çıkan tasarımları tanıttı. Olduğum Gibi, Romantikler, Sıkı Dostlar, Anı Yakalayanlar, Yan Gel Yat, Keyfini Çıkaranlar, Şehirden Kaçanlar ve 24 Saat Yaşayanlar gibi farklı kulüp konseptleriyle tasarımların buluşturulduğunu açıkladı.

Beymen Club’tan yapılan açıklamaya göre, Beymen Club Artistik Direktörü Murat Türkili ve tasarım ekibinin imzasını taşıyan Beymen Club 2019 İlkbahar / Yaz Koleksiyonunda, modaya zamansız bir yaklaşım katılması hedeflendiği belirtildi.

Dört ana temadan oluşan Beymen Club Kadın 2019 İlkbahar / Yaz Koleksiyonunda, nötr renk ve desenlerle safari konseptli tulumlar, pilise etekler, ipek parkalar, gömlek formlu keten elbiseler tasarlandı. Ayrıca triko ve şifonların bir arada kullanıldığı abiyeler yer alıyor.

Gökkuşağı renklerinin hakim olduğu ikinci temada ise renkli geometrik desenli elbise, bordür detaylı denim pantolonlar, gökkuşağı renklerindeki pilise etek, romantik yaz elbiseleri, dantel elbiseler, krep tulumlar ve asimetrik eteklerle kombinlenen geometrik trikolar ve siyah beyaz tülden dantel bomberlar, göz yanılması efektli elbise ve etekler de yenilikçi tasarımlar olarak ortaya çıkıyor.

Kobalt mavisinin hakim olduğu temada sweatshirt ve tişörtler, marin etkili trikolar, tropikal pano desenlerinden farklı formlardaki pantolon, ceket ve bluzlar bulunuyor. Pastel tonlarda triko pantolon ve üstler, mavi degrade dantel elbise, koton vual elbiseler, şort ve tişörtle tamamlanan dantel küçük ceketler yer alıyor. Denim tasarımlarla gençleşen kombinler, ferah ve hafif dokulu keten gömlekler, çizgili koton elbiselerin yer aldığı gruptaki toz pembe modeller mavi tasarımlarla dinamikleşiyor.

Şal desenli elbiseler, krem rengi elyaf mont, renkli kaktüs işlemeli keten gömlekler, bulut ve planör işlemeli denim ceket, dantel detaylı askılı yaz elbiseleri ve kemik deri ceketler grubun diğer önemli tasarımları arasında.

Lacivert, kırmızı ve beyazdan tasarımlardan oluşan yeni marin temasında ise lacivert çizgili bir balon bomber, yaz meyveleri işlemeli eğlenceli pololar, çapa işlemeli tshirtler öne çıkıyor. Geleneksel sandık elbiseleri, küçük yaz elbiseleri, dantel elbiseler, tüvid ceketler ve fırfırlı etekler ise koleksiyonun feminen görünümünü tamamlıyor.

Koleksiyonun aksesuar grubunda ise tığ işi küçük çantalar, tropikal desenli çanta ve clutchlar, dantel örgü ayakkabılar, sneakerlar ve kristal taşlı terlikler yer alıyor.

ŞIK VE RAHAT

Beymen Club Erkek 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonunda ise, şıklık ve rahatlığı buluşturan tasarımlar yer alıyor. Hardal, haki ve lacivert tonlarındaki koleksiyonda ağaç ve hayvan baskılı tshirtler, keten gömlekler, jakarlı indigo şortlar koleksiyonda geniş yer tutuyor. Pololar, yeni sezonda el nakışlarından üç boyutlu işlemelere, teknolojik baskı ve bant efektlerinden tropik desenlere, el çizimi desenlerden neon renklere uzanan farklı alternatifleriyle bulunuyor. Koleksiyonda spor ceketler, kumaş trençkotlar, astarsız süet montlar kapüşonlu ve çift taraflı giyilebilen montlar yer alıyor. Şeritler ve kordon bel detaylarıyla dinamikleşen pantolonlar baskılı gömlekleri, nakış ve baskı hikayeli tişörtlerle kombinleniyor. Lacivert beyaz ve gri tonların ağırlıkta olduğu marin temasında tasarımlara, denizden ilham alan baskı ve çizimler eşlik ediyor.



