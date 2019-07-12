Beymen Club Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı

İSTANBUL,(DHA) - Beymen Club, yazı en iyi anlatan fotoğrafları ödüllendiriyor. Marka bu kapsamda Beymen Club Fotoğraf Yarışması düzenleyeceğini duyurdu.

Marka tarafından yapılan açıklamada, “Yazı en iyi anlattığını düşündüğünüz fotoğrafınızı #BeymenClublaYazHiçBitmesin hashtag’i ve @beymenclub’ı etiketleyerek Instagram’dan paylaşın, harika hediyeleri kazanma şansını yakalayın” denildi.

12-18 Ağustos tarihleri arasında 18 yaşından büyük herkesin katılabileceği yarışmada Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen CMO’su Polat Uyal, 212 Studio Kurucusu Handan Yılmaz, moda yazarı Koray Caner, sanatçı Sedef Gali jüri koltuğunda oturuyor.

Yarışmada dereceye giren fotoğraflar, #BeymenClublaYazHiçBitmesin dijital sergisi dahilinde seçili Beymen Club’lardaki ekranlarda ve BEYMEN Club sosyal medya hesaplarında sergilenecek. Ayrıca yarışmanın birincisine 3 bin lira, ikincisine 2 bin lira, üçüncüsüne ise bin liralık hediye çeki verilecek.

