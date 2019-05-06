HABER

BEYMEN Club Mersin Forum AVM açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

BEYMEN Club Mersin Forum AVM açıldı

İSTANBUL (AA) - BEYMEN Club, 4 Mayıs 2019, Cumartesi günü yeni mağazası BEYMEN Club Mersin Forum AVM’yi hizmete sundu.

BEYMEN Club açıklamasına göre, BEYMEN Club, yeni mağazalar ile büyümeye devam ediyor. Mart ayında BEYMEN Club Agora ve BEYMEN Club Akmerkez mağazalarının açılışını gerçekleştiren BEYMEN Club, 4 Mayıs 2019, Cumartesi günü yeni mağazası BEYMEN Club Mersin Forum AVM’yi hizmete sundu.

209 metrekarelik alan üzerine kurulu BEYMEN Club Mersin Forum AVM, şehir şıklığından ödün vermeyenler için hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde tasarlanan en yeni kadın ve erkek BEYMEN Club koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturuyor.

BEYMEN Club Mersin Forum AVM, uzman ekibi ile her gün 10.00-22.00 saatleri arası hizmet veriyor.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Simülasyon aracında kaza anını yaşadılarSimülasyon aracında kaza anını yaşadılar
ESOGÜ’den köy okulunu kardeşlik eliESOGÜ’den köy okulunu kardeşlik eli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beymen Club

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nesli tükenme tehlikesi geçiren ceylanları evinin bahçesinde besliyor

Bahçesinde ne olduğunu duyan koşarak oraya gidiyor!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ankara Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

2 kişinin yaralandığı 'yaza merhaba' partisindeki sahne böyle devrildi

Yaza merhaba partisinde korkutan anlar! Sahne böyle devrildi

Son dakika Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki!

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.