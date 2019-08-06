Beymen Club’ın fotoğraf yarışmasına son başvuru 18 Ağustos

İSTANBUL (AA) - Beymen Club’ın Instagram üzerinden gerçekleştirilen “Yaz Hiç Bitmesin” temalı fotoğraf yarışması başvuruları 18 Ağustos Pazar günü sona eriyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, yazı en iyi anlattığı düşünülen fotoğrafı 18 Ağustos Pazar gününe kadar #BeymenClublaYazHiçBitmesin hashtag’i ve @beymenclub’ı etiketleyerek Instagram’dan paylaşanların hediye kazanma fırsatı yakalıyor.

Birincinin Beymen Club’dan 3 bin TL’lik, ikincinin 2 bin TL’lik, üçüncünün ise bin TL’lik hediye çeki ile ödüllendirileceği yarışmanın jürisinde, Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen CMO’su Polat Uyal, 212 Studio Kurucusu Handan Yılmaz, moda yazarı Koray Caner, sanatçı Sedef Gali yer alıyor.

18 yaşından büyük herkesin katılabileceği yarışmada dereceye giren fotoğraflar, #BeymenClublaYazHiçBitmesin dijital sergisi dahilinde seçili Beymen Club’lardaki ekranlarda ve Beymen Club sosyal medya hesaplarında sergilenecek.

