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Beymen Club'tan "Sevgililer Günü" hediyeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 12:39 | Son Güncelleme

Beymen Club, birbirinden farklı hediye seçenekleriyle "Sevgililer Günü" coşkusuna ortak oluyor

İSTANBUL (AA) - Beymen Club, renkli ve ayrıcalıklı hediye seçenekleri ile "Sevgililer Günü" coşkusuna ortak oluyor.

Beymen Club'tan yapılan açıklamaya göre, Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili önderliğinde BEYMEN Club tasarım ekibi tarafından tasarlanan "Love" nakışlarının öne çıktığı özel kapsül koleksiyon, kırmızı, siyah renkleri ve kışın vazgeçilmezi ekose deseniyle dikkati çekiyor.

Koleksiyonda aşk teması, bere ve atkılardan kazak ve battaniyelere tüm ürün gruplarına yayılıyor.

BEYMEN Club 2019 Kış Koleksiyonu'nda kayak teması, kar kristalleri, dağcı sembolleri ile zenginleşen triko kazaklardan renkli sweatshirtlere, casual bir şıklık sunan puf montlardan uzun hırkalara, dinamik eşofman altlarından kareli gömleklere, yumuşak atkı ve berelerden sofistike yün şapkalara her yaş grubuna ve stile uygun "Sevgililer Günü" hediyeleri yer alıyor.

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