BEYMEN Collection’un Kadın 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonu görücüye çıktı

Beymen Collection Kadın 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu görücüye çıktı. Koleksiyonda bu sezon; spontane ama kusursuz rahat parçalardan oluşuyor.

Beymen Collection Kadın 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu görücüye çıktı. Yapılan açıklamada marka, bu sezonda duygusal ve feminen tasarımlarıyla kadınların çok yönlülüğü tasvir edilirken, spontane ama kusursuz rahat parçalardan oluşuyor.

Markanın renk seçiminde Afrika’nın göz alıcı gün batımlarını yansıtan soft toprak renkleri, leopar ve çiçek desenleri, siyah ve turuncu tonları kullanılan koleksiyonda; maskülen takım elbiseler, narin ipek bluzlar ile kombinlenerek feminen görünüm görülecek. Ayrıca; sıcak yaz döneminde Afrika’nın renkli kültüründen esinlenen canlı renkler kırmızı, sarı ve saks birliktelikleri izlenirken koleksiyonda, dökümlü ve sakin silüetlerinden esinlenen feminen tarz yakalanacak.



