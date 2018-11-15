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Beymen yılbaşı alışverişi için hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:21 | Son Güncelleme

BEYMEN, müşterilerine kurumsal yılbaşı alışverişleri için farklı kategori ve fiyat aralıklarında yüzlerce hediye seçeneği sunuyor.

Beymen yılbaşı alışverişi için hazır

İSTANBUL, (DHA) -BEYMEN, müşterilerine kurumsal yılbaşı alışverişleri için farklı kategori ve fiyat aralıklarında yüzlerce hediye seçeneği sunuyor.

Yılbaşı için yüzlerce farklı hediye seçeneği olan Beymen, kurumsal alışverişler için de müşterilerine Beymen Kurumsal Satış Departmanı ile yardımcı olmayı hedefliyor. Kadınlar için broş, renkli ipek fular ve eşarplarından oluşan özel hediye setleri bulunan Beymen, yün atkılar, deri ve kürk detaylı eldivenler veya Beymen logolu çanta ve cüzdanlara istenen baş harflerini uygulatarak kişiselleştirilen hediyeler öneriyor. Giuseppe Zanotti, Dolce & Gabbana, Tory Burch, Jimmy Choo, Ralph Lauren ve Love Moschino gibi dünyaca ünlü markaların en yeni koleksiyonları da mağazalarda yer alıyor.

Erkekler için ise Beymen logolu evrak çantası, organizer ve cüzdan gibi modeller; kravat, cüzdan ve kemerden oluşan özel hediye setleri; kol düğmeleri ve Beymen Collection imzalı gömlek ve triko alternatifleri yer alıyor. Valentino, Herschel, Bottega Veneta, Alexander McQueen ve Fendi gibi markaların farklı hediye seçenekleri de diğer öneriler arasında bulunuyor.

İSTER ÇİKOLATA İSTER TÜRK KAHVESİ SETİ

Beymen ayrıca renkli cam küreleri, harfli karafları, viski ve Türk kahvesi setlerini, Moser ve Baccarat’ın renkli kristal vazo ve aksesuarlarını, Richard Ginori’nin çay takımlarını, Jonathan Adler’in esprili yastıklarını, Fornasetti’nin dekoratif mum ve tabaklarını, Michael Aram’ın zarif sofra aksesuarlarını ve Assouline’in koleksiyon kitaplarını da kurumsal müşterilerine hediye alternatifi olarak sunuyor. Beymen çikolata çeşitleri, Beymen kolonya ve lokum setleri ve istenen miktarda yükleme yapılarak kullanılan Beymen Treasure Kart da seçenekler arasında yer alıyor.

Beymen yılbaşı alışverişi için hazırBeymen yılbaşı alışverişi için hazır

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