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Beymen'den yeni çanta koleksiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 10:30 | Son Güncelleme

  Beymen, yeni tasarım ve modellerle 2019 İlkbahar - Yaz sezonu çanta koleksiyonlarında yeni dönemin başladığını duyurdu.

Beymen'den yeni çanta koleksiyonu

İSTANBUL, (DHA) - Beymen, yeni tasarım ve modellerle 2019 İlkbahar - Yaz sezonu çanta koleksiyonlarında yeni dönemin başladığını duyurdu.

Beymen’den yazılı yapılan açıklamada, “Değişim kapsamında, yeni tasarım ekibi tarafından tasarlanan Beymen Çanta 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, tasarım detayları, geniş renk paleti, kullanım rahatlığı, farklı doku ve stilleriyle günlük hayatınızın her anına eşlik edecek, kombinlerinizi zenginleştirecek sofistike ve zamansız modeller sunuyor. Koleksiyonda yüzde 100 deri el çantalarından retro ve çiçek detaylı crossbody’lere, süet ve deri kombinli clutchlardan fonksiyonel sırt çantalarına geniş seçenekler yer alıyor.Beymen Çanta 2019 İlkbahar Yaz Koleksiyonu’nun gözde modelleri arasında yer alan ve özel bir kabartma tekniği hazırlanan B logolu çantalar ise ayarlanabilir uzun askısı ile ister omuzda, isterse çapraz kullanım seçeneği sunarken, tamamen el örgüsü kısa askısıyla el çantası olarak da kullanılabiliyor” denildi.

(FOTOĞRAFLI)

Beymen'den yeni çanta koleksiyonuBeymen'den yeni çanta koleksiyonu

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