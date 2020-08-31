Beyne yerleştirilen çip ne işe yarayacak? Neuralink'in tüm detayları ortaya çıktı...

2016 yılında kurulan Neuralink, beyin faaliyetlerini okuyup yazabilen bir çeşit arayüz üzerinde çalışıyor. Bugün gelinen son noktada bu arayüzün, kafatasının üzerine yerleştirilebilecek küçüklükte bir çip olmasından bahsediliyor. Black Mirror'ın fütürist bölümlerinden fırlamış gibi duran bu çip ile ilgili Elon Musk çarpıcı açıklamalar ve iddialarda bulundu. Gelecekten bir haber gibi duran bu çip hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık.

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