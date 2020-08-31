Beyne yerleştirilen çip ne işe yarayacak? Neuralink'in tüm detayları ortaya çıktı...

2016 yılında kurulan Neuralink, beyin faaliyetlerini okuyup yazabilen bir çeşit arayüz üzerinde çalışıyor. Bugün gelinen son noktada bu arayüzün, kafatasının üzerine yerleştirilebilecek küçüklükte bir çip olmasından bahsediliyor. Black Mirror'ın fütürist bölümlerinden fırlamış gibi duran bu çip ile ilgili Elon Musk çarpıcı açıklamalar ve iddialarda bulundu. Gelecekten bir haber gibi duran bu çip hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık.
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Gelecekte insanların yapay zeka tarafından gölgede bırakılacağından hareketle Musk, bu beyin çipi sayesinde "onlara katılabileceğimizi" iddia etti.
Çipin önemli beyin ve omurga kaynaklı hastalıklarda tedavi amaçlı olarak kullanılması planlıyor.
Musk, Neuralink beyin çipi ile körlük, felç ve hatta hafıza kaybı gibi hastalıkların da tedavi edilebileceğini savunuyor.
İddialarını bir adım öteye taşıyan Musk, Neuralink beyin çipine sahip bir insanın telepati ile sürücüsüz Tesla'sını çağırabileceğini de öne sürdü.
Neuralink'in beyin çipi küçük bir madeni para büyüklüğüne sahip.
Toplam 1.024 elektrot içeren çip, ultra ince esnek tellerle beyne bağlanıyor. Her birinin kalınlığı 5 mikron olan bu teller, insan saçından 20 kat daha ince!
Çipin bu elektrotlarla nöronları algılayıp beyin faaliyetini okuyabileceği, yazabileceği hatta kablosuz olarak iletebileceği iddia ediliyor.
Ayrıca cihazın gece şarj edilebilen, gün boyunca yeten bir pile sahip olması bekleniyor.
Musk, tanıtım etkinliğinde çipin kafatası içine yerleştirilmesini sağlayacak hassas bir cerrahi robotu da tanıttı.
Bu robot sayesinde çipin yerleştirme ameliyatının, anestezi olmaksızın 30 dakika içinde tamamlanacağı iddia ediliyor.
Musk, canlı yayında beynine çip yerleştirilmiş bir domuzun beyin hareketliliğini izleyicilerle dev ekrandan paylaştı.
Beyin çipinin kullanımı ile ilgili insan deneylerine ne zaman başlanacağı ya da ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Musk, çipin olası fiyatı ile ilgili "Başlangıçta pahalı olacak ama sonra fiyatı düşecek" yorumunu yaptı.
Sinir bilimciler, Elon Musk'ın vaatlerini fazla iddialı bulsalar da, bu tarz arayüzlerin omurilik yaralanmaları, nörolojik sorunlar ve parkinson gibi hastalıklar için kullanılabileceğine inanıyorlar.
Elon Musk ise çok uzak olmayan bir gelecekte, depresyonu ve bağımlığı bitirmek için Neuralink beyin çipinin kullanılacağını iddia ediyor.
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