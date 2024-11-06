HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Beyne zarar verdiği tespit edilmişti! Yeniden araştırıldı: Alzheimer'a neden oluyor!

Beyne zarar verdiği tespit edilmişti! Yeniden araştırıldı: Alzheimer'a neden oluyor!

06.11.2024 16:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce yapılan bazı çalışmalar neticesinde uçuk virüsü olarak adlandırılan Herpes Simplex HSV-1'in beyne zarar verdiği ortaya çıkmıştı. Konu üzerine yeni bir çalışma yapıldı. Çalışmanın sonuçları ise oldukça çarpıcı. İnsanlar tarafından hafife alınan bu viral saldırı aslında bir tehlike sinyali veriyor. Bilim insanları, uçuk virüsünün Alzheimer'a neden olabileceğini açıkladı.

Beyne zarar verdiği tespit edilmişti! Yeniden araştırıldı: Alzheimer'a neden oluyor!

Geçmişte yapılan araştırmalarda uçuk virüsü (Herpes Simplex HSV-1) olarak bilinen Herpes virüsünün beyne zarar verdiği tespit edildi. Yeni bir çalışma, viral saldırının nasıl yayıldığına ilişkin daha fazla bilgi sunuyor.

alzheimer

Fransa'daki Colorado Üniversitesi ve Bourgogne Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, HSV-1 virüsünün farelerin beyni üzerindeki etkileri yakından incelendi, etkilenen farklı bölgelerin haritası çıkarıldı ve sonuçların neler olabileceği değerlendirildi.

beyin6

HSV-1, merkezi sinir sistemine iki yoldan ulaşabiliyor ancak enfeksiyonun beyin içinde nasıl yayıldığı belirsizliğini koruyor. Colorado Üniversitesi'nden nörolog Christy Niemeyer, “Son zamanlarda bu yaygın virüsün Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklarla ilişkilendirildiği görüldü, ancak merkezi sinir sistemi istilasının net bir yolu belirlenemedi. HSV-1'in beyne nasıl girebileceğini ve hangi beyin bölgelerinin savunmasız olduğunu belirlemek, hastalığı nasıl başlattığını anlamanın anahtarı” dedi.

beyin tümör

Araştırmacılar, fare beyinlerinde HSV-1 ile etkileşime girdiğinde iltihaplanan mikroglia (merkezi sinir sisteminin kurum içi bağışıklık hücreleri) aktivitesine de baktılar. Bazı bölgelerde, virüs geçtikten sonra iltihabın devam ettiği görüldü.

beyin

En ciddi vakalarda HSV-1, iltihabının tüm beyni etkilediği hayatı tehdit eden bir durum olan ensefalite neden olabileceği tespit edildi. Nörolog Niemeyer, “HSV-1'in varlığı beyinde tam anlamıyla ensefalite neden olmasa da bu bölgelerin işleyişini etkileyebilir. Sürekli iltihaplanan hücreler, bir dizi nörolojik ve nörodejeneratif hastalığın tetikleyicisi olduğu bilinen kronik iltihaplanmaya yol açabilir” diye konuştu.

beyinn

Araştırma sonunda, HSV-1 ve mikroglia ile ilişkili inflamasyonun, Alzheimer'ın bazı beyinlerde tutunmasının nedeninin bir parçası olabileceği ya da Alzheimer'ın ilerleme hızı üzerinde bir miktar etkiye sahip olabileceği öne sürüldü.

DHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
alzheimer virüs uçuk alzheimer belirtileri
En Çok Okunan Haberler
Bu dehşeti yaşattı, ertesi gün öldürüldü

Bu dehşeti yaşattı, ertesi gün öldürüldü

Şehir merkezinde fuhuş! Bir il bunu konuşuyor: Prize kamera yerleştirip herkesi kayda almışlar

Şehir merkezinde fuhuş! Bir il bunu konuşuyor: Prize kamera yerleştirip herkesi kayda almışlar

Korkup kendini inşaattan atmış!

Korkup kendini inşaattan atmış!

'Fırsat kollayanlar kolları sıvayabilir' Gram altın için çarpıcı mesaj

'Fırsat kollayanlar kolları sıvayabilir' Gram altın için çarpıcı mesaj

Berat Albayrak geri mi dönüyor? Kulisler hareketlendi

Berat Albayrak geri mi dönüyor? Kulisler hareketlendi

Trump'ın seçilmesi dünyayı değiştirecek! Çin, Ukrayna, Avrupa... 'Tarihin en iyi satıcısı'

Trump'ın seçilmesi dünyayı değiştirecek! Çin, Ukrayna, Avrupa... 'Tarihin en iyi satıcısı'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Ünlü markalar, dev indirimler! İşte Gülümseten Kasım'ın yıldızları

Ünlü markalar, dev indirimler! İşte Gülümseten Kasım'ın yıldızları

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.