'Beyni kaynatan bir sıcaklık' Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni uyarı 'Türkiye meteorolojik afet yaşayacak' Meteoroloji'den son dakika 5 - 10 Haziran hava durumu

Bir süre serin ve yağışlı seyreden günlerin ardından sıcak hava artık iyiden iyiye kendisini göstermeye başladı. Meteoroloji'nin uyarılarına göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Bunaltan hava daha haziranın ilk günlerinde kendini hissettirince vatandaşlar gelecek günleri ve ayları da merak etmeye başladı. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada 'Çok aşırı sıcak' uyarısında bulundu ve "Meteorolojik afet" vurgusu yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: öğle saatlerinde Kastamonu’nun doğusu, Sinop’un güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Erzurum'un kuzey ve batısı, Erzincan ve Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN UYARI

Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bu sıcak havalarda güneşte dolaşmanın anlamı yok. Biz yayın için güneşte duruyoruz ama söylüyoruz bu havalarda kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların dışarı çıkmaması lazım. Hele güneşte şapkasız, gözlüksüz çıkmamak lazım ve beyaz giysiler giyilmeli. Çok tehlikeli, bu sıcak çarpması meydana getirir. Bu sıcak çarpması beyinde ölüme kadar götürebilir" dedi.

Şen, "Hava çok sıcak. İstanbul'da güneş altında 37-38 derece, sıcaklık gölgede ölçülür, gölgesi 33 derece. Marmara'nın doğusu ve güneyinde sıcaklıklar 35 dereceyi geçti. Bu aşırı sıcak sınıfına giriyor. Burada yaşayanların çok dikkat etmesi lazım. Sadece Marmara değil, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde. Sıcaklık 35 derecenin üzerine çıktığında aşırı sıcak diyoruz. Bugün ve yarın buralarda yaşayanlar dikkat etmeli. Cuma-cumartesi günü Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da devam edecek bu sıcaklıklar. Güneş altında bunun üzerine 6-7 derece daha koyun. Beyni kaynatan bir sıcaklık" diye konuştu.

"METEOROLOJİK AFETİ TÜRKİYE DE YAŞAYACAK"

Şen, "Haziran'ın başında bu kadar sıcak olması biraz erkendi. Bu gösteriyor ki önümüzdeki Temmuz ve Ağustos aylarında çok aşırı sıcaklıkları ve sıcak hava dalgalarını beraber yaşayacağız. Çok dikkat etmemiz gerekecek. Meteorolojik afeti Türkiye de yaşayacak. Aşırı sıcaklıklar da meteorolojik afettir. Orman yangınları açısından da bu sene büyük risk yaşanıyor. Buharlaşma kayıpları da artacak, susuzluk da çekeceğiz. Bu havalarda en fazla bir ağaç gölgesi bulup oturmak lazım. Bu sene sıcaklık rekorları kırılacak. İstanbul'da rekor sıcaklık 41.3 civarında. İstanbul 42-43 dereceleri görecektir. Bu seneki aşırı sıcaklar önemli problemleri, sağlık problemlerini yanında getirecek. Ben bunların içinde en önemli problemin orman yangınları olacağını tahmin ediyorum. Umarım bu sene bu kadar büyük yangınlarla karşı karşıya gelmeyiz. Aşırı sıcaklarda beyaz giysiler ve bol giysiler giyilmeli. Bol su içilmeli. Şapkasız çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

5 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Kastamonu’nun doğusu ve Sinop’un güneyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı az bulutlu

DÜZCE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla kuzeyi parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Erzincan'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

6 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

7 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

8 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

9 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

10 HAZİRAN HAVA DURUMU TAHMİNİ







