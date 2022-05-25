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Beyni yaşlanmaya karşı koruyor! İşte hafızayı güçlendiren yiyecekler...

25.05.2022 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beslenme şekli, yetersiz beslenme hafızanın zayıflamasına yol açabiliyor. Tüketilen gıdalar, beyin fonksiyonlarını etkileyerek konsantrasyonunun ve hafızanın ilerleyen yaşa rağmen keskin kalmasını sağlayabilir. İşte hafızayı güçlendiren yiyecekler...

Beyni yaşlanmaya karşı koruyor! İşte hafızayı güçlendiren yiyecekler...

Hafızayı güçlendirmek için beslenme şeklinize dikkat edebilirsiniz. Hafızayı güçlendiren bazı gıdalar beyni yaşlanmaya karşı da koruyor. Yumurta içerisindeki vitaminlerle hafızaya katkıda bulunuyor.

HAFIZAYI GÜÇLENDİREN YİYECEKLER

Antioksidan bakımından zengin olan yaban mersini, böğürtlen, çilek, hücre hasarına neden olan serbest radikallere karşı beyni koruyor. Bu tür meyvelere kırmızı üzüm, kivi, portakal ve elma da örnek gösterilebilir. B vitamini ve folat açısından zengin olan ıspanak, diğer yapraklı sebzelerle beraber hafızayı güçlendirir.

Beyni yaşlanmaya karşı koruyor! İşte hafızayı güçlendiren yiyecekler...

İçerisinde yüksek kakao barındıran siyah çikolata beyin reseptörlerini aktive eden endorfin salınımını artırır. Endorfin arttıkça konsantrasyon artar ve ruh hali yukarı taşınır.

Beyni yaşlanmaya karşı koruyor! İşte hafızayı güçlendiren yiyecekler...

Organik yoğurt, yağsız süt ve az yağlı peynir yüksek protein miktarlarıyla vücut dokularının gelişmesine neden olur ve odaklanma ile hafızayı geliştirir.

Beyni yaşlanmaya karşı koruyor! İşte hafızayı güçlendiren yiyecekler...

Balık oranı yüksek olan gıdalar genellikle belleği güçlendirmek için tavsiye edilmez ancak omega 3 yağ asitlerinin bilişsel fonksiyon üzerinde olumlu etkileri vardır.

Beyni yaşlanmaya karşı koruyor! İşte hafızayı güçlendiren yiyecekler...

K vitamini bakımından zengin brokoli, kuşkonmaz ve ıspanak gibi sebzeler beyin gücünü artırır ve hafıza, konsantrasyon gibi fonksiyonlarını geliştirebilir.

Beyni yaşlanmaya karşı koruyor! İşte hafızayı güçlendiren yiyecekler...

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