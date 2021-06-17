Beynin en önemli gıdası ortaya çıktı! İşte o gıda ve beyne faydaları

Vücudun en önemli organlarının başında yer alan beyin, sağlık problemleri yaşamamak için en dikkat edilmesi gereken organdır. Yapılan araştırmalar sonucu beyin sağlığının bozulması tüm vücudun dengesinin bozulmasına neden olabildiğini ortaya koydu. Bu noktada tüketilen gıdalara önem vermek gerekmektedir. Peki beyin sağlığı için hangi gıdalar tüketmeli? İşte beyin sağlığına olumlu etki sağlayan besinler...

İşte beyin sağlığına iyi gelen o gıdalar

Tüm organların sağlığı açısından beslenmeye önem vermek gerekir. Beslenme düzeni ve tüketilen gıdalar ise birçok hastalığın oluşum riskini en aza indirir. Beyin sağlığı ise vücutta en dikkat edilmesi organların en başında yer almaktadır. Çünkü beyin diğer tüm organların dengesini sağlmaktadır.

Uzmanlar tarafından en sık yapılan uyarıların başında ise işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerektiğidir. Bu kapsamda Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, kanser tedavisinde gereksiz tetkik ve tedavilerden kaçınmak gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye'de tetkik sayısının yüksek olduğunu ifade etti.

BEYİN SAĞLIĞI TÜM HASTALIKLARI ETKİLİYOR Yapılan araştırmalar sonucu beyin sağlığı ve kansere iyi gelen besinler arasında benzerlikler oldukça fazla. Doğru tabiri beyin sağlığını korumak birçok hastalık riskini en aza indirdiği gibi kanser riskini de düşürüyor.

ZERDEÇAL YAN ETKİLERİNE FAYDALI Sağlam, beyaz işlenmiş şeker yerine dondurma, pekmez, hurma ve incirden alınan şekerle beslenmeyi önerdi. Zerdeçal ve kanser ilişkisine yönelik ise bir araştırma olmadığını vurgulayarak, kanserin yan etkileri azaltmakta etkili olabileceğine yönelik bir çalışmaların car olduğunu ve bu konudaki faydasından bahsetti.

YUMURTA ÖNEMLİ BİR GIDA Kanser tedavisinde doğru ve sağlıklı tüketmenin altını çizen Sağlam, işlenmiş bütün gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirterek Sağlam, "Yumurta da uygun koşullarda üretildiği takdirde mutlaka alınması gereken bir gıdadır. Kuşkusuz tavuk için de aynı kural geçerli olup gerçek tavuk çok kıymetli bir gıdadır ve şifa vericidir. Yarı sentetik et olarak üretildiğinde bunun faydası yoktur" ifadelerini kullandı.

SIFIR ŞEKER YERİNE HURMA-PEKMEZ Beslenme konusunda şekerin vücuda olan zararları bilinmekte ancak Sağlam sıfır şekerin tedavi sürecindeki zorluklarından bahsederek, "Sıfır şeker" in uygun olmadığına dikkati çeken Sağlam, "Yemek borusu tümörü olan hasta zayıf, yutamıyor, hiçbir şey boğazından geçemiyor. Hastalarımın yüzde 90'ı 'kanser oldum ama şekeri bıraktım' diye geliyor. Hastanın sağlam olması lazım ki tedaviyi kaldırabilsin. Sıfır şeker bizim işimizi çok zorlaştırıyor" şeklinde konuştu.

HAMUR İŞİ KESİNLİKLE YENMEMELİ Sözlerine devam eden Sağlam, hamur işleri ve şeker tüketimine vurgu yaparak "Hamur işleri kesinlikle yenilmemeli. Şeker hayatımızdan çıkarılması gereken gıdalardandır. Makul ölçülerde tüketildiğinde bal, meyve ya da pekmezden alınan şekerden bir zarar gelmez." dedi.

PALM YAĞI RİSKİ ARTTIRYOR Öte yandan birçok hastalığın başında yer alan ve paketli gıdalarda sık kullanılan palm yağından uzak durulması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, "Palm yağlarının, kanserli farelerde, yayılımı 8-10 kat arttırdığını ve kanserin çok daha hızlı büyüdüğünü gösteren kanıtlar elde edildi ve sonuçları bilimsel dergilerde yayımlandı." uyarısında bulundu.

FRUKTOZ BAZLI GIDALARDN UZAK DURULMALI Bu sebeple, palm yağı, fruktoz bazlı şekerlerden uzak durulmalı. Daha çok doğal olan şekerlere yönenilmesi gerektiğinin altını çizdi.