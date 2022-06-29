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Beynin sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor! İşte alzheimer için yararlı 7 besin

29.06.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alzheimer ve demans sorununun, beslenme de dahil olmak üzere çevresel, yaşam tarzı ve genetik nedenlerden ötürü oluştuğu düşünülüyor. Birçok sağlıksal durumun tüketilen gıdalarla ilişkisi bulunuyor.

Beynin sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor! İşte alzheimer için yararlı 7 besin

Düzenli ve iyi beslenmenin bunama, alzheimer riskini azalttığı sonucuna varıldı. Yani bilişsel gerileme konusunda sizi koruyacak birbirinden yararlı besinler bulunuyor. İşte alzheimer için yararlı 7 besin...

YAPRAKLI YEŞİLLER

Kara lahana, lahana, ıspanak ve pazı, folat ve B9 gibi esansiyel B vitaminleri bakımından yüksek olan besinler depresyonu azaltmaya yardımcı olduğu gibi ayrıca bilişi de güçlendirir. Salatada da kullanabileceğiniz bu gıdaları güveçlere, çorbalara, acı bibere de ekleyebilirsiniz.

Beynin sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor! İşte alzheimer için yararlı 7 besin

MEYVE

Yaban mersini, ahududu, böğürtlen ve kirazların tümü, serbest radikaller tarafından tetiklenen beyin hasarının ilerlemesini durduran antosiyanin adı verilen bir flavonoid içerir. Ayrıca diğer meyveler de içeriğinde zengin vitaminler barındırır.

Beynin sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor! İşte alzheimer için yararlı 7 besin

FINDIK

E vitamini ve B vitaminleri ile yüklü olan cevizler, bademler, kaju fıstığı ve yer fıstığının bunamanın önüne geçtiği bulunmuştur. Haftada en az 5 porsiyon fındık tüketmek beyin sağlığına iyi gelir.

Beynin sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor! İşte alzheimer için yararlı 7 besin

OMEGA-3

Zeytinyağı, keten tohumu ve ton balığı, somon balığı ve uskumru gibi yağlı balıklar, beynin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan bu besinler demansla mücadele eder.

Beynin sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor! İşte alzheimer için yararlı 7 besin

SEBZELER

Brokoli, karnabahar, brüksel lahanası ve diğer turpgillerden sebzeler, bilişsel gerileme, beyin atrofisi ve bunama ile bağlantılı bir amino asit olan homosistein düzeylerini düşürme yeteneğine sahip B vitaminleri ve karotenoidler bakımından yüksektir.

Beynin sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor! İşte alzheimer için yararlı 7 besin

BAHARATLAR

Kimyon, adaçayı ve tarçın gibi baharatlar, yemeklere lezzet katmak için kullanıldığı gibi beyin sağlığı için de oldukça faydalı olan polifenol bileşiklere sahiptir.

Beynin sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor! İşte alzheimer için yararlı 7 besin

TOHUMLAR

Bilişsel gerilemeyi azaltan E vitamini keten tohumları, kabak çekirdeği, ayçiçeği tohumlarında bulunur. Ayrıca bu tohumlar çinko, omega-3 ve kolin gibi antioksidanlar içerir.

Beynin sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor! İşte alzheimer için yararlı 7 besin

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