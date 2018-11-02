İZMİR (AA) - DOĞANCAN BİNGÖL - Beyninde çıkan uçuk (harpes virüsü) nedeniyle hafızasını kaybeden İzmirli 30 yaşındaki Tuğçe Tunay, tedavi sürecinin ardından özel sektördeki işini bırakarak mobilya ressamlığı atölyesinde, stresten uzak, hastalığının izlerini silmeye çalışıyor.

Muğla Üniversitesi Radyo TV Yayımcılığı Bölümünden mezun olan Tunay, bir süre özel bir televizyonda muhabir olarak çalıştı. Farklı sektörlerde de çalışan Tunay, son olarak özel bir şirketin halkla ilişkiler sorumluluğu görevini yürüttü.

Yaklaşık 1,5 yıl önce baş ağrısı, halsizlik ve konuşma güçlüğü şikayetiyle doktora başvuran Tunay, beyin tümörü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tetkiklerde Tunay'ın beyninde görünen kitlenin tümör değil, halk arasında "uçuk" olarak bilinen herpes virüsü olduğu belirlendi.

Bu arada durumu ağırlaşan Tunay, hafızasını ve konuşma yetisini kaybetti. Prof. Dr. Sertaç İşlekel tarafından özel bir hastanede takip edilen Tunay, yaklaşık 3 ay süren tedavinin ardından taburcu edildi.

Doktorunun tavsiyesiyle stresten uzak kalmaya özen gösteren Tunay, ailesinin de desteğiyle eski yeteneklerini yeniden kazandı.