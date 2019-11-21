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Beyninde kist tespit edilen Sıla, Ankara'ya gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 22:42 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da beyninde kist tespit edilen Sıla Toptaş (11), tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da beyninde kist tespit edilen Sıla Toptaş (11), tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Sandıklı'da ailesiyle oturan Sıla Toptaş, 1 yaşındayken rahatsızlanarak hastaneye götürüldü. O günden 11 yaşına geldiği bugüne kadar Türkiye'nin çeşitli illerindeki hastanelerde tedavi gören Sıla Toptaş'ın beyninde kist tespit edildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 18 aydır tedavi gören Sıla Toptaş'ın, tedavisinin devamı için Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'ne gönderilmesi kararlaştırıldı. Sıla Toptaş'ın durumundan haberdar olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in girişimleri sonrası, küçük kız ambulans helikopterle bugün Ankara'ya gönderildi.

'DESTEK VERENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN'

Baba Mustafa Toptaş, kızının beyninde kist olduğu yönünde doktorların teşhis koyduğunu, tedavi için farklı doktorlara gittiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirterek, "18 aydır kızım yoğun bakımda sürünüyordu. Yaşadığımız sıkıntılardan haberdar olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in desteğiyle Ankara'ya sevk edildi. Bize destek veren herkesten Allah razı olsun" dedi.

AK Parti Milletvekili Yurdunuseven, Sıla'nın babası Mustafa Toptaş ile görüşerek, kızın sağlık durumu hakkında bilgi aldığını söyledi. Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçtiğini aktaran Yurdunuseven, Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'nde Sıla'nın tedavisinin yapılabileceğini öğrendiğini kaydetti. Milletvekili Yurdunuseven, bunun üzerine girişimlerde bulunarak küçük kızın Ankara'ya sevk edilmesini sağladıklarını belirtti.

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