Beynini büyütüp küçültebilen ilk böcek türü bulundu!

Beynini büyütüp küçültebilen, ardından eski boyutuna geri döndüren hayvanların sayısı sınırlı olsa da araştırmacılar bu kapasiteye sahip ilk böcek türünün, uzun mesafelere atlayabilen ve boyutunun iki katı avları avlayabilen Hint zıplayan karınca olduğunu ortaya çıkardı. Bal arılarının da beyinlerinin boyutunu genişletebildiği biliniyor ama hem genişletip hem küçültebilen ilk böcek türü olarak bu karıncalar kayıtlara geçmiş oldu.

Bilimsel adı 'Harpegnatos saltator' olan Hint zıplayan karıncaların kolonileri tek üreme kapasitesine sahip kraliçe öldükten sonra yok olup gitmiyor. Aksine koloni içinde yaklaşık 40 gün süren bir mücadele sonrası 'seçilen' bir işçi karınca, kraliçenin yerini alıyor ve bu karıncanın dıştan görünüşü aynı kalsa da üremeye yarayan vücut kısmı 5 kat genişliyor, beyin yüzde 20-25 oranında küçülüyor, yaşam süresi de 6 ay ila 5 yıl arasında bir artış gösteriyor.

DERT AZALINCA BEYİN KÜÇÜLYOR

Araştırmacılara göre beyindeki küçülmenin sebebi vücudun sınırlı kaynaklarını üremek için seferber edebilmek ve artık kraliçe oldukları için yiyecek bulmak ya da avlardan korunmak gibi bir görevlerinin kalmaması. Ayrıca bu karıncalar kraliçe statüsüne geçtikten sonra yuvaların en dip taraflarında yaşadıkları için iyi görme kapasitesine ihtiyaçları kalmıyor, bu sebeple beynin iyi görmeye yarayan kısmı da eskisi gibi kullanılamıyor. Artık yiyecek bulmak ya da avlardan korunmak gibi bir görevleri de kalmadığı için beyinlerinin merkezinde de küçülme saptandı.

Ancak bu 'sözde' kraliçe, görevinden 'azledilirse' bu genişleyen ve küçülen kısımlar eski haline dönüyor.