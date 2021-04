Beynini büyütüp küçültebilen ilk böcek türü bulundu!

Proceedings of the Royal Society B dergisinde bugün yayınlanan araştırmada ABD'deki Kennesaw Eyalet Üniversitesi'nden Dr Clint Penick ve ekibi, bu 'sözde kraliçelerin' yeniden işçi karınca konumuna dönmesini sağlayacak bir deney yapıp fizyolojik ve davranışsal değişimler olup olmayacağını gözlemledi. 30 koloninin kullanıldığı deneyde her koloniden iki gelişmiş işçi karınca işaretlendi. Bu iki karıncadan biri plastik bir kutu içinde 3-4 hafta kadar izole biçimde bekletildi ve belli aralıklarla beslendi. Diğeri ise kolonisiyle yaşamaya bırakıldı.

Araştırmacılar izole haldeki 'sözde kraliçenin' yeniden koloni ortamına bırakıldığında da yeniden işçi statüsüne döneceği tahmini yürüttü. Nitekim 1-2 gün içinde bu karıncanın artık üreyemez hale geldiği, birkaç hafta içinde de normal işçi karınca davranışları göstermeye başladığı görüldü.

Yaklaşık 6-8 hafta sonra da bu karıncaların iç organlarının da eski boyutlarına döndüğünü gören Dr Penick, bu araştırmanın 'beyin bölgesinin genişleyip küçülmesini kontrol eden mekanizmaları irdeleme fırsatı' sunacağını düşünüyor.

"İşçi karıncalar bilişsel görevlerini yerine getirebilmek için daha büyük bir beyne ihtiyaç duyuyor ama bu kraliçeliğe geçen karıncalar fazla düşünmek zorunda değil" diyen Dr Penick, "Kraliçelik yarışını kazandıktan sonra yumurtlayan makineden pek bir farkları kalmıyor" benzetmesi yaptı.