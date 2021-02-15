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Beyninizi ateşe verecek kibrit çöpü bulamacası! Ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Seray Üstün Seray Üstün 15.02.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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Beyninizi ateşe verecek kibrit çöpü bulamacası! Ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Hepimiz ilkokul yıllarına geri dönmek isteriz. Çünkü ilkokul çağları oyun oynadığımız ve masumiyetimizi dibine kadar yaşadığımız en kıymetli dönemlerdir. Kısa bir süreliğine ilkokul sıralarına geri döndüğünüzü düşünün. Çünkü sizinle oldukça eğlenceli bir oyun oynayacağız.

İlkokulda ‘iyi de bu dersler bizim günlük hayatta ne işimize yarayacak’ diye defalarca sormuşsunuzdur. Hazır ilkokul dönemlerinize geri dönmenizi sağlamışken bir matematik dersine ne dersiniz? Hiçbirimiz matematik dahisi değiliz ve bunun hayatımızın hiçbir noktasında sorun oluşturduğuna denk gelmedik. Ancak beynimiz için bu büyük bir problem olabiliyor. Çünkü beyin diğer kaslarda olduğu gibi sağlıklı olabilmek için egzersize ihtiyaç duyar. Ayrıntılara odaklanmak dikkatinizi arttıracaktır. Bir parça kağıt alın veya birkaç kibrit... Cevapları bulmak için bütün ekipmanınız hazır.

Görselde gördüğünüz şekildeki kibrit çöplerinden 3 adet üçgen oluşturmanızı istiyoruz. Bunun için sadece 2 kibrit çöpünü kullanabileceğinizi unutmayın.

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Bir üçgen düzlemde birbirine doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimidir. Bu nedenle mevcut şekilden üç üçgen elde etmek için büyüklüklere odaklanmayın. Size son bir ipucu daha veriyoruz: Bu üçgenlerden iki tanesi birbirinin içine geçen büyük ve küçük parçalardan oluşuyor.

cevap

Beyninizi ateşe verecek 5 kibrit çöpü bulmacası! Kaç tanesini çözebilirsiniz?Beyninizi ateşe verecek 5 kibrit çöpü bulmacası! Kaç tanesini çözebilirsiniz?


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