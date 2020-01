Beyoğlu Belediye Başkanı çöken binada incelemelerde bulundu 

Gülseli KENARLI - Güven USTA/İSTANBUL, (DHA)- BEYOĞLU Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nda yıkılan 5 katlı bina ile ilgili olarak"İlk belirlemelere, kamera kayıtlarına göre her hangi bir ölü ve yaralı yok. Daha doğrusu içeride herhangi bir kimsenin olmadığını biliyoruz" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Asmalı Mescit'te çöken binada incelemelerde bulundu. Ardından açıklama yapan Yıldız, "İlk belirlemelere, kamera kayıtlarına göre her hangi bir ölü ve yaralı yok. Daha doğrusu içeride herhangi bir kimsenin olmadığını biliyoruz. Bina Beyoğlu Belediyemizin imar müdürlüğünde raporlu bir bina. Yani incelemesi yapılmış, metruk bir bina, yıkılma tehlikesi nedeniyle mühürlenmiş bir bina. İçeride her hangi bir kişinin olduğuna rastlanılmadı kamera kayıtlarında. Ama buna rağmen şu anda 'K9' dediğimiz köpek arama, termal cihazlarla gerekli inceleme ve ileri dinleme dediğimiz bir sistemle de canlı olup olmadığı tespit çalışması şu anda yapılıyor. Binayla ilgili dokuzuncu ayda bir karar alındı ve ilgilisine tebliğ edildi. Burayla ilgili bir güvenlik önleminin alınması konusunda gerekli tebligat yapıldı. Ermeni Karagözyan Vakfı'na ait bir bina. Bununla ilgili 11. ayda gerekli güvenlik önlemi alındı. Çelik konstrüksiyonlarla iskelesi kuruldu. Yan tarafında şu anda ruhsatlı bir inşaat çalışması yapılıyor. Onun yapılmış olası düşüncesi belki olabilir ama arkadaşlar derin bir kazı olmadığını da tespit ettiler. Hava şartlarına bağlı olduğuna dair bir ön tespit var" dedi.