Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan’a veda gecesi

“BELEDİYE HER ŞEYE BAKAR”

Vatandaşların belediyecilikten beklentisinin çok fazla olduğunu vurgulayan Demircan, “Belediyeciliğin tanımını millet çok güzel koymuş. Demiş ki ‘Sana Belediye baksın’. Aslında sana belediye baksın, derken belediye her şeye bakar. Vatandaş sizin kapınıza gelir ve her şeyi sizden ister. İmkanın, paran, var ya da yok. İnsanlar iş istiyor. Gelecek, umut her şey size bakıyor” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Programa katılan Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve sanatçı Orhan Gencebay da Demircan’ı başarılarından ötürü tebrik eden bir konuşma yaptı. Gece, bazı kurum ve kuruluşların Demircan’a hatıra hediyeleri vermesiyle sona erdi.

(FOTOĞRAF)