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Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 17.12.2019 16:46 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldız, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Enkazlar Arasında İftar" adlı fotoğrafını seçen Yıldız, "Bu fotoğrafta ne olursa olsun hayatın devam ettiğini hissettiren, insan ve umut kavramlarını gördüğüm için kesinlikle bu fotoğrafı seçiyorum." diye konuştu.

Haydar Ali Yıldız, "Yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam" adlı fotoğrafı için oy kullanarak, "Burada, doğal yaşamın insan, hayvan ve mimariyle birlikteliği sunulmuş. Küçük kız ile keçinin birbirine bakış anı da çok güzel yakalandığı için onu tercih ediyorum." dedi.

"Spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın doğuştan iki kolu olmayan milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nu yüzerken çektiği "Beytullah'ın Azmi" adlı fotoğrafı seçen Yıldız, "Beytullah'ın azminin diğer sporculara ve tüm gençlerimize umut olması gerektiğini düşündüğüm için onu seçiyorum." ifadelerini kullandı.

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