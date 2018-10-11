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Beyoğlu Belediyesi elektronik atıkları geri dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 10:43 | Son Güncelleme

BEYOĞLU Belediyesi elektronik atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için çalışma başlattı.

Beyoğlu Belediyesi elektronik atıkları geri dönüştürüyor

İSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU Belediyesi elektronik atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ilçede bulunan 45 mahalle muhtarlığında elektronik atık toplama merkezleri oluşturuldu.

Beyoğlu Belediyesi, 2007 yılında başlattığı atık toplama kampanyasına bir yenisini daha ekledi.Yağ, pil, cam ve ambalaj atıklarını toplayarak geri dönüşüme kazandıran delediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü,elektronik atıkların da toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için çalışma başlattı.Elektronik atıkların içerisinde bulunan ağır metallerin insan sağlığına ve doğaya zarar vermesini önlemek amacıyla hayata geçirilen çalışma,doğal kaynakların kullanımını azaltarak atık maddelerin yeniden ham madde olarak kullanılmasını sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

45 MAHALLE DE ELEKTRONİK ATIK TOPLAMA MERKEZLERİ OLUŞTURULDU

Elektronik atıkların toplanması amacıyla Beyoğlu’nda bulunan 45 mahalle muhtarlığında elektronik atık toplama merkezleri oluşturuldu. Çalışmaların daha geniş bir alana yayılması için de ilçede bulunan işletmeler bilgilendirildi. Ayrıca semt konaklarında eğitim gören 400 kursiyere de elektronik atıkların ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasının önemi konusunda eğitim verildi.

(FOTOĞRAFLI)

Beyoğlu Belediyesi elektronik atıkları geri dönüştürüyor

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